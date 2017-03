Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni, ospiti ed eliminato del secondo serale del 1° aprile 2017!

Amici 2017 Ed. 16, news e anticipazioni: le emozioni della prima puntata. Si è conclusa ieri la prima puntata serale di Amici 2017 Ed. 16, ed in rete circolano già alcune anticipazioni sul secondo serale, in onda su Canale 5 sabato prossimo, 1°aprile 2017. La puntata di ieri ha regalato tante emozioni: ogni allievo della scuola doveva scrivere una lettera in cui doveva raccontare chi fosse, e molto commovente è stata la lettera di Andreas, che ha raccontato di un padre spesso assente per lavoro e del fratello invalido. La sfida tra i ragazzi nella puntata di ieri è stata molto emozionante, ed a doversi giocare la permanenza nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 sono stati Shandy e Michele. Dopo diverse esibizioni, Maria ha comunicato il nome del primo eliminato: si tratta di Michele.

Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni: le indiscrezioni sul secondo serale del 1° aprile 2017.

Ieri a Roma è stata registrata la puntata del secondo serale di Amici 2017 Ed. 16, e sono emerse in rete alcune anticipazioni. Ancora non si conosce il nome del secondo eliminato del serale, ma si hanno alcune informazioni riguardanti gli ospiti ed il quinto giudice. Tra gli ospiti ci sarà Francesco Renga e LP, mentre Il quinto giudice è l’attore e regista americano Matt Dillon.