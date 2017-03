Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 26 marzo 2017: la visita del Papa a San Vittore. Prosegue l’organizzazione per la Marcia per l’Amnistia, prevista per il giorno di Pasqua. Le adesioni continuano ad essere in aumento, ed a partecipare alla marcia non ci sono solo semplici cittadini ma anche esponenti di Associazioni, esponenti religiosi e personaggi famosi. Qualcosa nelle carceri italiane deve cambiare, ed anche Papa Francesco si sta dimostrando molto vicino ai dentenuti. Il Santo Padre è stato ieri al San Vittore di Milano, dove ha visitato i detenuti e ha pranzato con alcuni di loro. Il momento è stato molto emozionante, e la gioia traspariva sul volto dei detenuti, tra pianti e sorrisi. Il Papa si è sentito accolto, si è sentito a casa, e si è detto molto vicino a chis ta scontando la pena.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 26 marzo 2017: altro tentato suicidio nelle carceri.

Un altro caso di tentato suicidio gela le carceri italiane. Un detenuto straniero che sta scontando la sua pena presso la Casa Circondariale di Paola ha tentato di impiccarsi con un pigiama ma è stato tratto in salvo dall’intervento della Polizia Penitenziaria. A darne la notizia è Enzo Quintieri del Partito Radicale che nei giorni scorsi aveva visitato la stessa Casa Circondariale in cui è avvenuto il tentato suicidio. A lameziaterme.it, Quintieri ha spiegato che: “Nell’Istituto Penitenziario di Paola al momento sono presenti 217 detenuti, 93 dei quali stranieri, con un esubero di 35 detenuti poiché la capienza regolamentare è di 182 posti. La maggior parte sono tutti condannati (164) anche perché vi sono delle Sezioni Reclusione ed i restanti 53 sono giudicabili (19 in attesa di primo giudizio, 16 appellanti e 18 ricorrenti). Tra la popolazione detenuta vi sono 33 tossicodipendenti e numerosi sono i casi psichiatrici. 1 detenuto era in permesso premio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente. 75 sono le persone ristrette che lavorano nell’Istituto alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria. Sino ad ora, in questi mesi, eccetto una aggressione ai danni di un Agente Penitenziario avvenuta qualche giorno fa, non vi erano stati eventi critici a Paola e speriamo che non ve ne siano altri.” Quintieri proporrà, nei prossimi giorni, progetti per lo svolgimento dei corsi di formazione sposriva all’interno della Casa Circondariale.