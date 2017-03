Anticipazioni Beautiful, tutte le trame del 25, 27 e 28 marzo 2017: Steffy e Ridge provano a sbarrare il passo a…

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame di sabato 25, lunedì 27 e martedì 28 marzo 2017 – «L’influenza di Quinn Fuller su Eric» – Care amiche e amici fan della soap opera ambientata in Californiana – The Bold And The Beautiful, semplicemente Beautiful nella versione italiana – siamo arrivati alle anticipazioni basate sulla trama delle puntate a cavallo dell’ultimo weekend di marzo 2017. Che cosa è accaduto nel frattempo? Per cominciare pare che Quinn abbia un’influenza sempre più grande su Eric. Infatti Steffy e Ridge sono messi dalla Fuller per l’ennesima volta in condizioni di doversi scontrare con il patriarca, sempre pronto a schierarsi in sua difesa. Di fronte a quella che ritiene essere la debolezza di suo padre, a Ridge non resta che mettere in atto il suo piano per cacciare via Quinn dalla Forrester.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Quinn è lieta di accogliere Ivy di ritorno dall’Australia, alla quale ridà il suo lavoro alla Forrester, e soprattutto dà molti consigli su come riconquistare Liam, al quale la ragazza ammette di pensare ancora. La speranza – neanche tanto segreta – della Fuller è che in tal modo Steffy, libera dalle pressioni del fratello, scelga finalmente di tornare con Wyatt. Nel frattempo Thomas svela a Liam il piano di Steffy e Ridge per allontanare Quinn…