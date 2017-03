Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame del 26, 27 e 28 marzo 2017: Beatrice Hofer vuole uccidere… chi?

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 marzo 2017 «Clara sfida il ricatto di Desirée?» Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Friedrich e Beatrice pensano a un grande acquisto per un regalo a Adrian e Desirée, gli sposi novelli: niente meno che una lussuosissima casa! Intanto Clara non ne può più di reggere questa situazione, ed è sul punto di confessare al suo amato Lechner tutta la verità sulle macchinazioni della moglie! Lo stesso Adrian rifiuta il dono di Friedrich, temendo che la casa di cui sopra possa diventare, col tempo, uno strumento di condizionamento nei suoi riguardi da parte dello Stahl e, naturalmente, di Beatrice Hofer: una scusa, insomma, per tenerlo sotto il loro giogo…

«I paletti di Friedrich» – Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 marzo 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano poi che Melli – spinta dal disperato desiderio di aiutare André Konopka a rifarsi una posizione in paese – si mette in testa di andare a derubare i Von Lutzow per trovare i contanti da investire nell’acquisto del ristorante da rilevare per farlo gestire all’ex sindaco – chef! Nel frattempo Fabien si mette a fare l’artista di strada, mentre Werner definisce il suo ricatto nei riguardi di Nils: si farà personalmente carico delle spese legali per la sua causa, ma lui dovrà lasciare Charlotte! Dopo le confessioni di Tina, Oskar sente di non potersi più fidare di lei. Friedrich, allarmato, mette le cose in chiaro con Beatrice: anche i loro intrighi devono avere dei limiti, e precisamente non devono contemplare l’eliminazione fisica dei loro nemici, che devono essere sconfitti, sì, ma senza violenza fisica e senza uccisioni! Ma a questo punto ci poniamo una domanda: perché Stahl ha bisogno di mettere questi paletti nei riguardi della dark lady? Forse la Hofer ha messo in cantiere un omicidio?