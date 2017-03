Che tempo che fa: le anticipazioni ed ospiti di domenica 26 marzo 2017

Che tempo che fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Domenica 26 marzo 2017 torna una nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20 con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana gli ospiti in studio saranno molteplici; Dario Franceschini presenterà in studio il ministro dei Beni Artistici e Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, il quale presenterà il terzo romanzo Daccapo, che prossimamente uscirà anche in Francia. Ospite in studio anche Ilaria D’Amico, mentre per quanto riguarda lo sport ci saranno in studio Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, tre grandi sciatrici. Secondo le ultime anticipazioni l’ospite musicale di Che tempo che fa sarà Fabri Fibra.

Che tempo che fa torna anche nella seconda parte della serata con tanti ospiti ancora; come ogni settimana gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Ospite musicale di questa seconda parte di Che tempo che fa anche Cristina D’Avena insieme a Nek, pronto a celebrare i suoi 25 anni di carriera con un concerto evento all’Arena di Verona. Lo sport sarà presente in studio con Peter Fill, lo sciatore che ha conquistato la seconda Coppa del Mondo in discesa libera consecutiva. Ospiti in studio anche Enrico Brignano e Ricky Memphis.