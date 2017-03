Domenica in: anticipazioni ed ospiti di domenica 26 marzo 2017

Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica in torna con una nuova puntata in onda a partire dalle ore 17.05 su Rai 1 con la conduzione di Pippo Baudo. La prima ospite di questa puntata di Domenica live sarà, secondo le ultime anticipazioni, Ornella Muti, la quale ripercorrerà tutte le tappe più importanti della propria carriera e della vita privata. Immancabile questa settimana anche un ospite musicale; Valerio Scanu interpreterà nello studio di Domenica in alcuni dei brani più belli del proprio repertorio e di altre star della canzone nazionale ed internazionale. Maurizio Mattioli sarà presente in studio con il cast della commedia Febbre da cavallo, tratto dall’omonimo film di Steno.

Domenica in torna con una nuova puntata in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.05 con tantissimi ospiti in studio. Secondo le ultime anticipazioni Pippo Baudo presenterà inoltre i protagonisti che ogni domenica su Rai 3 sono parte della serie I ragazzi del Bambin Gesù. Domenica in celebrerà inoltre le giornate Fai di Primavera del 25 e 26 marzo, in un’occasione unica per scoprire tanti luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico.