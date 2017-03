Eliminato Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 del 25 marzo è Christopher Leoni

Si è conclusa la quinta puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. Anche la puntata appena trascorsa ci ha regalato tantissime emozioni, ma non sono mancate le polemiche. Giuliana De Sio ha da subito mostrato difficoltà a stare dietro alle regole del gioco di Ballando con le stelle, e nel video introduttivo mostrato prima della sua esibizione ha affermato che “Ballando con le stelle è il mio Vietnam”, e che la giuria manda nella pista “energia negativa”. Quest’espressione non è piaciuta ai giurati, ed in particolar modo a Canino: il giurato fa notare che “Ci sono persone che sono morte per questa accusa”, ma Giuliana De Sio ribatte: “Mi avete depauperato anche del mio senso dell’umorismo”.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Martin Castrogiovanni vince lo spareggio: Christopher Leoni è eliminato!

Concluse le esibizioni della serata, Milly Carlucci ha svelato quali saranno i concorrenti che accedono direttamente alla sesta puntata senza dover sostenere uno spareggio. Si tratta di: Oney Tapia, Fabio Basile, Simone Montedoro, Antonio Palmese, Giuliana De Sio, Xenya, Martina Stella, Alba Parietti. A gareggiare per poter rimanere in trasmissione sono, dunque, le coppie formate da Martin Castrogiovanni con Sara Di Vaira e Cristhopher Leoni con Ekaterina Vaganova. Milly apre il televoto e lascia spazio alle esibizioni delle due coppie. A rimanere in gara con il 77% delle preferenze è Martin Castrogiovanni, quindi ad essere eliminato è Christopher Leoni.