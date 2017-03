Formula 1, Gran Premio d’Australia: capolavoro di Vettel, trionfa la Ferrari!

Formula 1, GP d’Australia: capolavoro di Vettel, trionfa la Ferrari. Clamorosa vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne. Dopo sette anni la Ferrari vince il Gran Premio inaugurale (non accadeva dal GP del Bahrain con Alonso) e dopo 10 anni trionfa in Australia. Ll’ultimo a riuscirci fu Raikkonen nel 2007, anno in cui poi vinse il titolo (l’ultimo vinto da un pilota della “rossa” di Maranello). Hamilton va subito al comando davanti a Vettel, Bottas, Raikkonen e Verstappen, seguendo l’ordine di griglia. L’inglese resta primo fino al 17° giro, quando decide di fermarsi ai box per montare le gomme soft facendosi superare da Vettel. Il pilota britannico rientra in quinta posizione, alle spalle di Verstappen, che riesce a rallentarlo abbastanza da fargli perdere terreno rispetto al tedesco della Ferrari.

Il momento decisivo della gara è il 23° giro: il tedesco effettua il pit stop e rientra subito davanti all’olandese, che a sua volta fa da “cuscinetto” su Hamilton. A questo punto saltano i nervi in casa Mercedes, perché la gara ormai sembra compromessa. Toto Wolff, furibondo ai box delle frecce d’argento, sbatte i pugni sul tavolo. In testa c’è ancora Bottas, ma il duello per il primo posto riguarda solo Vettel e Hamilton. I due campioni, come da copione, tornano al primo e secondo posto dopo le soste degli altri piloti. Vettel capisce che è fatta, gli basta mantenere il primo posto con concentrazione ed Hamilton non potrà mai superarlo. L’unica emozione nel finale la regalano Alonso, Ocon e Hulkenberg, in un bel duello per il 10° posto, vinto da Ocon. Le nuove monoposto sono migliorate molto.

Oggi si sono visti pochi sorpassi, ma è presto per fare un’analisi dettagliata. Bisognerà vederle all’opera su piste più probanti. Bottas chiude il podio, provando qualche timido affondo cronometrico su Hamilton, che mantiene il secondo posto. Raikkonen è quarto. Il resto della classifica è composto da Verstappen (5°), Massa (6°), Perez (7°) autore di un sorpasso molto bello nel primo giro, Sainz (8°), Kvyat (9°) e Ocon, 10°, che conquista il primo punto della sua carriera. Alonso si è ritirato nel finale un problema alla sospensione. Giovinazzi chiude 12° e riesce a portare la Sauber al traguardo. Un buon esordio per il giovane pugliese. Il successo di Vettel riporta la Ferrari alla vittoria dopo un anno e mezzo di astinenza e mette definitivamente alle spalle un 2016 davvero da dimenticare. Ora la situazione è cambiata. Il guanto di sfida alla Mercedes è stato ufficialmente lanciato.