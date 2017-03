Isola dei Famosi 2017, il daytime del 26 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 26 marzo 2017: la delusione di Malena. Un altro giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. L’umore dei naufraghi non è dei migliori: gli schieramenti hanno ormai diviso il gruppo, ed ora i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 si guardano con sospetto e diffidenza. L’unica a non aver mai preso posizione netta è Nancy, e sui social sono piovute delle critiche: molti fan dell’Isola pensano che la cantante napoletana non ha mai preso una posizione per non farsi nominare. In realtà anche Nancy sa che gli equilibri ormai si sono rotti e che non si potrà tornare come prima. “L’importante è partecipare”, spiega la cantante, “e collaborare per cercare di mangiare”. Anche Malena si rende conto che non si può più parlare dell’armonia che c’era prima.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 26 marzo 2017: GIulio recita la Divina Commedia.

Raz Degan, invece, è molto tranquillo e sereno: stare immerso nella natura lo carica, gli procura grande energia. Giulio, intanto, si diletta a recitare il canto di Ulisse della Divina Commedia. Samantha lo ascolta compiaciuta, mentre Nancy sostiene che in una giornata come questa, in cui hanno perso la prova ricompensa e mangiato pochissimo, si aspettava un aiuto diverso dal regista: “abbiamo capito che sei acculturato, che sei intelligente, sei preparato in tutto, ma fai un po’ meno!”.