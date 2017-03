Papa Francesco, l’Angelus di domenica 26 marzo 2017 in Piazza San Pietro

Papa Francesco, l’omelia al parco di Monza di ieri, 25 marzo 2017. Papa Francesco nella giornata di ieri è stato a Milano. Qui ha recitato l’Angelus sul sagrato del Duomo ed è stato poi vicino ai poveri e ai carcerati: Francesco si è recato in visita alle famiglie di un quartiere popolare ed è stato al carcere San Vittore. Il Papa è poi stato al parco di Monza per un intenso incontro con i fedeli. Le parole del Papa sono state molto profonde e toccanti: “Oggi si specula sul lavoro e sulla famiglia, su poveri e migranti, sui giovani e sul loro futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando che la vita di tante famiglie si tinga di insicurezza. Anche se questo ritmo vertiginoso sembra rubarci la speranza, dobbiamo coltivare la gioia e la speranza cristiane, non vogliamo rimanere indifferenti di fronte al dolore”.

Papa Francesco, l’Angelus di domenica scorsa in attesa delle parole di oggi, 26 marzo 2017.

Il Papa domenica scorsa ha spiegato il discorso di Gesù con la Samaritana, e ha ricordato l’importanza del Battesimo, che va rinnovato giorno dopo giorno. Questo periodo di Quaresima, spiega Francesco, può servire allo scopo di rinnovare il Battesimo, per avvicinarsi a Gesù, per parlargli e per ascoltarlo.