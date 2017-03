Riforma pensioni, le news di oggi 26 marzo 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape, precoci e lavori gravosi

Riforma delle pensioni, le ultime novità. Con i decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate contenute nella Legge di bilancio 2017, dovrebbe essere definitivamente conclusa la prima fase di riforme prevista dalla contrattazione tra Governo e sindacati, fase iniziata con il verbale d’intesa siglato il 28 settembre scorso. L’ultimo incontro con tema le pensioni è avvenuto lo scorso 23 marzo. Il nuovo vertice ha sancito definitivamente l’inizio della seconda fase del confronto. “Abbiamo finalmente aperto la discussione sulla fase due e sulle pensioni per i giovani. Da lungo tempo poniamo il tema sulla loro prospettiva previdenziale”, ha sottolineato il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, al termine dell’incontro al ministero del Lavoro. Sono stati fissati per il 6 ed il 13 aprile prossimi due nuove riunioni, rispettivamente le pensioni dei giovani e la governance dell’Inps. Frattanto l’attesa per i decreti attuativi di Ape ed Ape social continua.

Pensioni anticipate, lavori gravosi, precoci e disoccupati.

Al termine dell’incontro con il Governo, Susanna Camusso ha segnalato che per quanto riguarda l’Ape permangono alcuni alcuni elementi di criticità sui requisiti d’accesso per l’Ape volontaria: 6 anni consecutivi prima del pensionamento e 36 anni di contribuzione. Per Camusso, “escludere dall’Ape social quei lavoratori a termine, ma non licenziati significa penalizzare chi ha cercato di sopravvivere e che quindi ha cercato un lavoro dopo la fine del contratto”. “Questi sono criteri”, osserva il segretario generale della Cgil, “ad escludendum, considerando che nel settore edile, tra quelli in cui si svolgono i lavori più gravosi e con contratti a termine, questo consentirebbe il pensionamento anticipato solo a 400 lavoratori”. “In questo modo”, spiega,”si riduce la platea di persone che in una situazione di crisi possono accedere al pensionamento”.

Per il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ai microfoni di RadioArticolo1 la prima fase del confronto con il Governo non può definirsi ancora conclusa. ” È vero che a ore verranno emanati i decreti da parte del Consiglio dei ministri, però vi sono alcuni aspetti, per noi significativi, che ancora non hanno trovato una risposta positiva. Per questo abbiamo chiesto e in parte ottenuto la disponibilità del governo a fare ulteriori approfondimenti e trovare altri strumenti per correggere alcuni aspetti che rischiano di ridurre in maniera significativa la positività delle misure, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’Ape social e la possibilità di uscita pensionistica per i lavoratori precoci”.