Roma, 60° anniversario dei Trattati: si ad un’Europa “a due velocità”; nessun incidente!

Roma, 60° anniversario dei Trattati: nessun incidente; si ad un’Europa “a due velocità”. Ieri, sabato 25 marzo 2017, si sono tenute a Roma le celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati Europei. I 27 leader dei Paesi dell’Unione Europei e i tre massimi rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles (Juncker, Tusk e Tajani) hanno firmato in Campidoglio la Dichiarazione di Roma, nella stessa sala degli Orazi e Curiazi nella quale vennero firmati i trattati fondativi del 1957. Secondo questo documento, d’ora in poi gruppi di Stati europei potranno collaborare insieme su alcuni singoli temi, se lo vorranno. Viene così sdoganata la cosiddetta Europa a due velocità. Il premier Gentiloni ha dichiarato che l’Unione Europea è “stata un viaggio di conquiste e di speranze realizzate, ma anche ancora da esaudire”. Il premier italiano ha aggiunto che quella dei Padri fondatori (De Gasperi, Schuman, Adenauer) “è stata una splendida ossessione, di non dividere ma di unire” dopo gli sfaceli della guerra e che ora “serve il coraggio per voltare pagina”.

Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha ricordato che “per milioni di persone l’Ue non è stata slogan astratti, procedure o regolamenti, ma la garanzia di libertà, dignità e indipendenza. Non un sogno, ma una realtà. L’Europa o sarà unita o non sarà. Solo così potrà preservare l’indipendenza, la sovranità e la libertà per tutti i cittadini». Infine Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione di Bruxelles, ha aggiunto che «non siamo abbastanza orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto. Per me la Dichiarazione di Roma è l’inizio di una atmosfera di rinascita, è un punto di partenza che permette di essere fiduciosi”. Dopo la firma e i discorsi istituzionali, i leader europei si sono spostato tutti al Quirinale, per partecipare alla colazione offerta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha esortato l’Unione Europea a “ripensare la propria architettura”, magari dando vita ad una nuova Costituente europea. Ad accogliere i 27 leader europei c’era anche il premier di Malta Joseph Muscat, presidente di turno dell’Unione Europea.

Sono state decisive le mediazioni diplomatiche per ottenere le firme dei leader dei due Paesi più scettici, Polonia e Grecia. Per fortuna la giornata si è conclusa senza scontri e tafferugli, grazie all’ottimo lavoro di prevenzione delle Forze dell’Ordine. Scongiurato quindi il pericolo di attentati terroristici di matrice islamista e di devastazioni ad opera dei centri sociali e dei black block. Le manifestazioni di protesta sono state cinque: quella europeista del Movimento federalista e di Nostra Europa; le due euroscettiche di Euro Stop e di Azione Nazionale. Infine due sit-in organizzati da Fratelli d’Italia e dal Partito comunista, entrambi molto critiche verso l’UE. La partecipazione popolare è stata di circa 25mila persone in tutto, molte meno di quelle previste. Il Questore di Roma, Guido Marino, ha firmato ieri sette fogli di via rivolti ad esponesti dei centri sociali del Nord-est, fermati dai Carabinieri in mattinata. In totale sono state fermate 122 persone, ma fortunatamente non ci sono stati incidenti.