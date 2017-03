Uomini e Donne e Temptation news, il punto al 25 marzo 2017: Sono già scintille fra Rosa e Desirée!

Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 2 marzo 2017 «In stand by le nuove registrazioni!» Care amiche e amici – appassionati, come noi, alle anticipazioni alle news e soprattutto a un po’ di gossip su Uomini e Donne – dopo l’effetto ‘George e Gems‘ dovuto alle loro presenze televisive, l’attenzione relativa al dating show di Maria De Filippi, si focalizza oggi come oggi un po’ di più sul Trono classico ‘a quattro ruote motrici’, che ha visto tutti i tronisti, chi più chi meno, coinvolti in polemiche interne o esterne! Le anticipazioni di U&D non annunciano per ora registrazioni più recenti di quelle di inizio settimana scorsa, e quindi il materiale corrente ci accompagnerà fino al mese di Aprile! Vediamo un po’ cosa ci attende a breve…

«Competizione fra le due bellissime!» – Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 25 marzo 2017

Nel frattempo le anticipazioni le news e il gossip di Uomini e Donne riportano che nel volo verso la felicità si sono viste alcune turbolenze, soprattutto fra le nuove troniste rosa, dovute all’impasse creatosi in alcuni corteggiatori, che restano indecisi fra le due. Questo non può – dopo un dichiarato ‘fair play’ iniziale (politically correct oblige!) – che scatenare una certa rivalità fra le due avvenenti ragazze, che tra l’altro fisicamente si somigliano anche un po: e questo non aiuta i corteggiatori a decidersi fra le due! Non lo ha ancora fatto Mattia, che si è dovuto produrre in un recupero verso la brasiliana, che lo aveva ‘tagliato’ per il suo look da coatto, non lo ha ancora fatto Riccardo, che però spezza una lancia a favore dell’apparente maggiore sincerità di Desirée, guadagnandosi il plauso di Gianni, che invece critica severamente il video di presentazione della salernitana…

«Trono Gay e Temptation sempre in stand by» – Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 25 marzo 2017

Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda gli altri nostri due campi d’interesse: il Trono Gay e Temptation Island. Le anticipazioni, news e gossip di Temptation Island e U&D – dopo lo choc della separazione, non si sa ancora se momentanea o definitiva, tra Claudio Sona e Mario Serpa – lasciano intendere che in entrambi gli spazi siamo in una fase di ‘carburazione’, per dir così, una fase di preparazione per la prossima stagione, che comunque – soprattutto per Temptation – si avvicina. Certamente Filippo Bisciglia con il suo staff è già al lavoro in prospettiva dell’estate, mentre i casting per il Trono Gay vanno avanti alla grande, anche se sarà difficile saperne qualcosa prima di settembre.