Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 27 marzo 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 27 marzo 2017: l’intervista a Piero Pelù di Radio Radicale. Continuano ad essere numerose le adesioni alla marcia per l’amnistia organizzata per il giorno di Pasqua dal Partito Radicale. Tra coloro che hanno aderito alla marcia c’è il cantante Piero Pelù. Da sempre attento e vicino alla situazione dei detenuti, il cantante ha rilasciato a Radio Radicale un’intervista in cui ha espresso il proprio punto di vista sulle carceri italiane. Pelù ha tenuto dei concerti nelle carceri, e gli istituti penitenziari minorili sembrano quasi dei posti modello: non sono sovraffolati, come il 90% delle carceri italiane, e ci sono dei programi che tendono a formare il più possibile i ragazzi per cercare di dare loro un’opportunità quando usciranno. QUesta situazione è ben diversa da quella delle carceri per adulti, spesso flagellate da sovraffollamento e senza piani di rieducazione specifici. “Non si capisce come mai le autorità competenti di giustizia non riescano a trovare una soluzione valida a questo sovraffollamento”, spiega il cantante, “che siano soluzioni di accoglienza ma anche di prevenzione: sarebbe importante prevenirlo, il crimine, piuttosto che provare una ‘cura’ che nella maggior parte delle carceri per adulti in Italia è quasi inesistente”. Piero Pelù il 6 aprile sarà a Rebibbia con Erri De Luca e Cosimo Damiano D’Amato, e parteciperà alla marcia di Pasqua nella speranza che si possa creare un nuovo sistema culturale e formativo.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 27 marzo 2017: le proposte nella relazione del Capo del Dap.

Per quanto riguarda il tema delle carceri italiane, sono tanti i progetti e le proposte poste in essere, in particolar modo quelli riguardanti i minori, gli stranieri, il lavoro ed il disagio psichico. Fra i progetti avviati dal Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) c’è una proposta sulla salute e sul disagio psichico. Si vuole cercare di garantire una continuità di cura per i malati che stanno scontando la pena nelle carceri e si vuole assicurare una maggiore assistenza sanitaria. Si vogliono, inoltre, realizzare delle sezioni, all’interno degli istituti penitenziari, dedicate alla tutela della salute mentale.