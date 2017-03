Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 marzo 2017: moda, arredo casa, cucina, make up

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 marzo 2017: moda, arredo casa, cucina. Detto Fatto torna oggi, lunedì 17 marzo 2017, per un’altra settimana da trascorrere insieme in allegria. Caterina Balivo presenta oggi due nuove tutor: sono le gemelle Giulia ed Elena ci danno dei consigli di stile sul look e sull’arredo casa. Giulia preferisce uno stile tropicale dalle tinte tenui (quali rosa quarzo, panna e ottone), mentre Elena predilige colori vivaci e accesi. Detto Fatto continua con Alessandro Servida propone un ottimo dolce: la deliziosa al caffè. Si tratta di un ottimo dolce a base di pasta frolla e nocciole con croccantino e crema “leggera” al caffè e cioccolato. Alessandro e Caterina, durante la preparazione del doloce, parlano delle canzoni che danno la carica.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 marzo 2017: make up.

A Detto Fatto Alice Venturi propone un nuovo tutorial interattivo di make up, e ci insegna a fare il contouring. Con la cipria andiamo ad opacizzare il viso e successivamente si prende la terra e l’illuminante. Con la terra si va a scavare sotto lo zigomo, a partire dall’orecchio e andando verso la bocca. La terra non deve essere aranciata e deve essere opaca. Con la terra sottolineiamo tutte le zone d’ombra e poi utilizziamo l’illuminante per valorizzare il volto. Il contouring deve sempre tenere bene presente la forma del proprio volto.