Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 27 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 27 marzo 2017: l’ode al sole di Giulio e di Samantha. Un nuovo giorno sorge sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Domani ci sarà una nuova puntata serale in cui scopriremo chi, tra Samantha, Giulio e Malena, dovrà lasciare l’Isola e ci saranno dei nuovi nominati. I naufraghi cercano di mantenere la calma nonostante le tensioni che si sono create all’interno del gruppo. Raz Degan, prima di andare a pesca con Simone Susinna, si concede un momento di meditazione, mentre Giulio e Samantha si dedicano a canti francescani per dedicare un’ode al sole. I gruppi sono sempre più delineati: Giulio e Samantha sono ormai rimasti soli, Nancy e Malena sono due vere amiche, e Simone affianca il non più solitario Raz.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la battuta di pesca di Raz e Simone.

Raz Degan e Simone Susinna si sono lanciati in una fortunata battuta di pesca. I due sembra stiano diventando molto amici: condividono la pesca, i silenzi e la schiettezza: al momento degli screzi, infatti, Simone e Raz si sono sempre detti le cose in faccia, senza mai nascondere qualcosa e senza essere falsi.