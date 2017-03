Isola dei Famosi 2017: il possibile vincitore dell’Isola secondo Vladimir Luxuria

Isola dei Famosi 2017: ecco chi potrebbe essere il possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2017. Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2017? Mancano ancora molte puntate per saperlo ma aleggia già nell’aria il nome di un possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2017. A rilasciare dichiarazioni sul possibile vincitore è Vladimir Luxuria. Intervista a Today ha svelato chi secondo lei potrebbe vincere l’edizione del reality portando a casa i 100mila euro in palio, metà dei quali da destinare in beneficenza, ecco quanto ha affermato: “Secondo me vince Raz, ma tutto è possibile. Basta uno screzio o un gesto forte e tutto può ribaltarsi alla fine. Ha creato il personaggio Raz Degan, studiato prima a tavolino o mentre era lì non lo so, ma la sua scelta di mettersi da solo è stata vincente. Si è fatto l’Isola nell’Isola, non si era mai vista una cosa del genere”.

Isola dei Famosi 2017: anche Samantha De Grenet è un personaggio forte.

Oltre a Raz, per Vladimir, anche Samantha De Grenet risulta essere un personaggio molto forte e ha le carte in regola per concorrere con Degan verso la vittoria. Però per gli utenti del web Samantha ha perso molto terreno e molti sostengono che qualora non dovesse essere Raz il vincitore materiale dell’Isola ne sarebbe comunque il vincitore morale.