La prova del cuoco: i gustosi piatti proposti venerdì 24 Marzo 2017. Lo show culinario de La prova del cuoco ci accompagna dal lunedì al venerdì dalle ore 11.50 alle 13.30 in onda su Rai. Al timone Antonella Clerici. In attesa delle anticipazioni di oggi lunedì 27 Marzo 2017 ricordiamo che la gustosa ricetta proposta da Andrea Mainardi nella giornata di venerdì 24 marzo 2017: il cheesburger di cipolla con salsa ai peperoni verdi. Un piatto molto particolare e aromatizzato. Gino Sorbillo e Guido Castagna invece ci hanno proposto la pizza con crema e mele e la focaccia con crema di gianduia, banana cotta, pistacchio di Bronte e zucchero a velo.

La prova del cuoco: la gara dei cuochi di venerdì 24 Marzo 2017.

Venerdì 24 marzo 2017 la squadra del Pomodoro Rosso ha preparato delle tagliatelle con cipolla rossa, carciofi, robbiola, panna ed una spolverata di menta fresca. Come secondo piatto, hanno proposto un palombo con trito di erbe aromatiche impanato in pan grattato e adagiato su un letto di patate e pomodori. La squadra del Peperone verde ha invece proposto dei cavatelli con asparagi frullati e menta, ed un burger di pollo con yogurt greco. A vincere la gara dei cuochi è stata la squadra del Pomodoro rosso!

La Prova del cuoco: la puntata di oggi lunedì 27 marzo 2017.

La puntata di oggi de “La Prova del cuoco” comincia, come sempre, in maniera scoppiettante con un’energica Antonella Clerici in rosso. Per la ricetta creata con gli avanzi trovati nel frigorifero, Anna Moroni prepara un piatto con spinaci ed arrosto. Anna trasforma gli avanzi in cotolette speciali, utilizzando anche patate lesse ed uova. Si sfidano due ricette di primi piatti dedicati alla primavera: pennoni cacio e pepe e spaghettoni con carbonara di zucchine. La mantecazione non avrà più alcun segreto grazie ai trucchi svelati in trasmissione, che assicureranno una perfetta riuscita dei piatti. Il maestro di cucina Sergio Barzetti oggi propone una lezione sul pollo arrosto, svelando la tecnica corretta e fornendo piccoli suggerimenti. Una nuova sfida tra cuochi con la squadra del peperone verde quella del pomodoro rosso.