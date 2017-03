Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti, le ultime news gossip di oggi 27 marzo 2017

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti, ultime news di oggi 27 marzo 2017. La bellissima Michelle Hunziker si è raccontata dalle pagine dell’ultimo numero del settimanale Gente, smentendo la nuova presunta gravidanza. Michelle Hunziker, ha negato di essere nuovamente incinta, e lo ha fatto dalle pagine di un altro settimanale, ‘Gente’. Pur negando una nuova gravidanza, ha confermato la volontà in un futuro non troppo lontano di allargare ancora la famiglia: “No non sono incinta, ci penseremo tra un anno. Un altro figlio ci piacerebbe”. Intanto ci sono le sue tre figlie a cui stare dietro, tra cui Aurora Ramazzotti, ormai 20 enne. “Mi chiama anche dieci volte al giorno per consigli di ogni genere: dalla cucina ai fidanzati. Abbiamo un legame indissolubile, ma non mancano le discussioni”, ha raccontato la Hunziker.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le news ad oggi 27 marzo 2017.

Michelle ha parlato anche dell’educazione che lei ed il marito cercano di impartire alle piccole di casa: “La vita è difficile per tutti. Anche se nasci in ambienti agiati gli ostacoli prima o poi arrivano. Per questo, mio marito e io cerchiamo di crescere le bambine nel modo più normale possibile, insegnando loro ad apprezzare quello che si ha. Ho sempre avuto un forte istinto materno, quando sono rimasta incinta per la prima volta ero appena uscita dall’adolescenza ma ero già calata nel ruolo. Con Aurora avevo un rapporto giocoso, ero meno apprensiva di oggi ma molto più severa. L’insicurezza mi faceva aggrappare alle regole, ero una sorta di generale, non gliene facevo passare una”, ha rivelato.