Moda primavera/estate 2017: gli outfit primaverile perfetti per ufficio e l’aperitivo, firmati Marella e Camomilla

Moda primavera/estate 2017: le proposte del brand Marella. L’aria di primavera ci avvolge ormai di diversi giorni e i clima rigidi hanno lasciato il posto a giornate soleggiate e tiepide. I grandi brand lanciano le proposte per la nuova collezione primavera/estate 2017, ricca di colori e di tessuti leggeri. Per un outfit primaverile il brand Marella propone una tuta in twill a fiori con spalle nude con spallini larghi e balza sulle maniche. Pantaloni ampi con tasche alla francese. Chiusura a goccia sul retro. In abbinamento una borsa a secchiello in camoscio, 29 x 29,5 cm. Dettaglio a intreccio e anelli metallici. Tracolla, fodera in cotone. Sandali in camoscio con plateau. Chiusura con cinturino e fibbia. Motivo di fiori ton sur ton.e per completare il look un blazer in misto cotone stretch. Linea aderente, corto sui fianchi. Collo in piedi, chiusura con gancio nascosto. Tasche a filetto, bordatura interno a contrasto. Semifoderato.

Moda primavera/estate 2017: outfit primaverile firmato Camomilla.

È un invito al viaggio l’abito proposto da Camomilla per la nuova stagione primavera/estate 2017: fantasia esotica e un tripudio di colori per un abito molto femminile. La linea svasata e le maniche a tre quarti lo rendono un capo perfetto per passare con nonchalance dall’ufficio all’aperitivo. In abbinamento sandali effetto camoscio con tacco alto e cinturino alla caviglia sono perfetti per le prime serate estive. Il plateau è reso particolare dal rivestimento in corda ed un prezioso charm a forma di cuore addolcisce ancora di più questo sandalo dal nome “zuccheroso”. Non più di certo mancare la borsa. Quello che viene ad essere proposto è un accessorio senza tempo che si distingue per eleganza e praticità. Dotata di una tracolla removibile e molto spaziosa, Bruna è una borsa molto versatile, capace di contenere tutto il necessario per affrontare al meglio la giornata. E’ perfetta da mattina a sera insieme ad outfit casual o eleganti. Per completare il look ci si spira allo stile hippie chic del Coachella Festival, con la giacca in ecocamoscio bicolor Georg , resa ancor più particolare dalle balze sul davanti e dalla manica a tre quarti con risvolti a contrasto.