Riforma pensioni, oggi 27 marzo 2017. Le novità su pensioni anticipate, Ape e decreti attuativi

Pensioni anticipate, Ape. Si apre una settimana importante per quanti sono in attesa di conoscere i dettagli definitivi di Ape ed Ape social. Sono, infatti, in fase di definizione i decreti attuativi delle misure per la pensione anticipata contenute nella legge di bilancio 2017. Il Ministro Poletti ha rassicurato che l’entrata in vigore dell’anticipo pensionistico non subirà slittamenti rispetto alla data prevista del 1° maggio. Nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro con i sindacati ha espresso la piena volontà del Governo di rispettare i termini stabiliti. Trovandosi di fronte ad una normativa di nuova definizione,”abbiamo dovuto costruire una impalcatura nuova, ha sottolineato il Ministro,”che ci richiede la definizione di criteri e platee che non hanno situazioni precedenti di confronto”.

I sindacati non possono dirsi pienamente soddisfatti da quanto emerso nell’ultimo incontro con il Governo, in quanto chiedono che vengano chiariti i criteri di accesso ai benefici dell’Ape sociale per i lavoratori che hanno svolto mansioni gravose e per i lavoratori disoccupati a seguito della scadenza di un contratto a termine. Poletti ha manifestato segnali d’apertura verso ulteriori aggiustamenti, affermando che “a fronte di ciò che non si è ancora risolto e di quello che emergerà dalla prima applicazione proseguirà il dialogo con i sindacati per i necessari assestamenti. Potremo rilevare elementi di criticità per cui abbiamo convenuto che continueremo a confrontarci”.

Ape ed Ape social: possibili correzioni.

In riferimento ai criteri d’acceso per l’Ape agevolata e i disoccupati, il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ha precisato che il ministro Poletti ha riconosciuto fondate le perplessità delle parti sociali e si è impegnato a verificare se vi è un veicolo normativo che consenta, in fase di approvazione, di inserire le modifiche attraverso un emendamenti. Marco Leonardi, consulente economico di Palazzo Chigi, ha chiarito che per una questione di tempi bisogna chiudere i decreti attuativi ed ha aggiunto che “ci saranno sicuramente problemi di attuazione ma siamo tutti impegnati, con i sindacati, a trovare strumenti per soluzioni o correzioni al piu’ presto o in Legge di Stabilità”.Ghiselli ha sottolineato che serve una norma nuova in tempi rapidi.

Il meccanismo dell’Ape volontaria.

Frattanto sembrano definirsi ulteriori dettagli per quanto riguarda l’Ape volontaria. Com’è noto, gli interessati dovranno contrarre un prestito pensionistico ed accendere una polizza assicurativa per poter andare in pensione anticipatamente. E’ in fase di stipula la convenzione del Governo con le banche aderenti. Secondo quanto riportato da “il Sole 24 ore”, il tasso annuo nominale (Tan) che verrebbe applicato negli istituti convenzionati sarà intorno al 2,75%.In fase di chiusura dei decreti attuativi, tale valore potrebbe subire qualche leggera modifica. Il tasso applicato sarà lo stesso in tutti gli istituti convenzionati e potrebbe essere aggiornato periodicamente a seconda dell’andamento del mercato.