Tagli capelli 2017, i tagli medi e medio lunghi di tendenza per la bella stagione

Tagli capelli 2017, il look di Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, tra i tagli di capelli di tendenza, ha scelto un taglio medio lungo. Spesso l’attrice ha preferito tagli di capelli lunghi e lunghissimi, che ha portato scalati e mossi, ma oggi ha optato per un taglio più corto per seguire la moda del momento. Il taglio è leggermente scalato con l’inconfondibile e bellissima colorazione mielata impreziosita da colpi di luce.

Jennifer Lopez, le news gossip al 27 marzo 2017.

Jennifer Lopez ha vissuto una storia d’amore con Casper Smart per tre anni, dal 2011 al 2014. Nel 2015 hanno provato a rimettere in piedi la loro relazione, ma nel 2016 la storia è nuovamente finita. I due sono rimasti in buoni rapporti, ed infatti Casper ha affermato di essere contento che la bella attrice oggi abbia un nuovo compagno, la star del football Alex Rodriguez: “Voglio solamente il meglio per lei. Siamo amici. Non abbiamo nient’altro che rispetto e affetto l’uno per l’altra”. Ad Entertainment Tonight, Casper ha raccontato di una bellissima esperienza che ha condiviso con Jennifer lo scorso anno, quando stavano ancora insieme: sono andati in tour insieme e lui ha fatto sia il ballerino che il coreografo per lo show di lei. “È stato stancante ma bello. Abbiamo girato il mondo per sei mesi. Il lavoro era tanto ed eravamo costantemente impegnati a migliorare lo spettacolo. Ma è stato divertente”.