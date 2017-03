Tagli capelli corti 2017: la galleria con i trend capelli corti della primavera estate 2017

Tagli capelli corti 2017. La primavera è ufficialmente arrivata ed il clima più mite che albeggia nelle nostre città ci rende sicuramente più propositive e felici. Tagliare i capelli potrebbe essere la scelta giusta per accogliere la prossima estate, anche in vista del caldo. Per tutte le donne che se la sentono di osare un taglio corto è sicuramente la scelta più adatta, viste le numerosissime proposte di questa primavera estate 2017. Un taglio di capelli corti si sposa sicuramente con una corporatura più esile e minuta, mentre per tutte le ragazze più corpulente è opportuno mantenere la linea del taglio sotto il mento.

Tagli capelli corti 2017: gender cut e bon ton pixie.

I tagli corti della primavera estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, da quelli classici e bon ton alle versioni eclettiche ed audaci. Per tutte coloro che non temono rasature e ciuffi spettinati i gender cut sono la soluzione più adeguata, anche se un taglio così mascolino rischia di non valorizzare i nostri lineamenti. E’ per questo opportuno fare le giuste valutazioni prima di procedere con un taglio corto così particolare. I pixie classici sono invece più femminili e si sposano con visi dolci e delicati. Il loro punto di forza è sicuramente l’estrema praticità e la facilità nell’essere acconciati.

