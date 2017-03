Tagli capelli e tendenze primavera/estate 2017: look e styling capelli delle stars per la nuova stagione

Tagli capelli e tendenze primavera/estate 2017: look e styling capelli delle stars per la nuova stagione. Le bellissime dive dello spettacolo scelgono per la primavera estate tagli di capelli più sbarazzini. In particolare adorano osare con tagli corti, pratici, tagli pixie cut o comunque scelgono di puntare su tagli dalle medie lunghezze. La bella Jennifer Lopez decide di affrontare la nuova stagione con un taglio di capelli medio, un bellissimo long bob, pari. In fatto di colorazioni capelli opta per un castano chiaro, con shatush biondo sulle punte, mentre in fatto di styling predilige le acconciature di capelli liscissime, per un effetto davvero elegante e glamour.

Jennifer Lopez si è di recente raccontata al programma Live! With Kelly, ed ha rivelato che il divorzio da Marc Anthony sia stata alla fine rivelata una cosa positiva per la sua famiglia. L’attrice ha posto fine al matrimonio con il cantante nel 2014 e pensa che questo abbia permesso loro di passare più tempo insieme ai gemelli Max ed Emme, avuti insieme nove anni fa. Parlando durante il programma tv ‘Live! With Kelly‘, ha detto: “All’inizio pensavo, ‘Quando stiamo con i bambini va bene, ma se ricominciamo a lavorare insieme, riprenderemo a litigare di nuovo?’. In realtà è stato stupendo. A dire la verità, penso che abbia anche aiutato il nostro rapporto”. “Ora stiamo davvero bene, e i bambini passano molto più tempo con noi due e ci vedono lavorare insieme. E’ una cosa positiva per tutta la famiglia”, ha spiegato.