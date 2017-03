Tagli capelli medi primavera estate 2017: la gallery con i tagli più belli

Tagli capelli medi primavera estate 2017. La primavera 2017 vede come tendenza di primo piano sicuramente la media lunghezza, grazie alla sua estrema praticità. Un taglio medio è infatti estremamente facile da gestire ed è adatto a tutte le donne, anche quelle dalla fisicità più importanti, in quanto mantiene la linea del taglio sotto il mento. Un taglio medio si adatta in oltre a tutte le tipologie di donne, dalle più giovani alle più mature ed è per questo che sta impazzando in questa primavera estate 2017. Vediamo quali sono i tagli medi più belli di questa nuova stagione…

Tagli capelli medi 2017: la gallery con tutte le tendenze capelli della primavera estate.

I tagli di capelli medi di questo 2017 si sposano con i gusti di tutte le donne, dalle amanti di un look più classico a quelle che invece preferiscono un look sbarazzino e vivace. Il taglio medio del momento è sicuramente il long bob, declinato in versioni differenti; spettinato e messy per le più giovani e liscio e paro per quelle che preferiscono uno stile classico. I blunt cut è perfetto per le amanti dei capelli pari ed è perfetto da portare liscio, anche se mosso in versione boccolosa fa la sua figura.

Moda, il taglio di capelli medio scalato: lo swag, la tendenza top della moda capelli 2017.