Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i tagli di capelli adatti ad ognuna di voi e i consigli per prendersene cura

Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: il doppio taglio. Cambio di stagione e voglia di cambiare il proprio look. In tante con l’arrivo della primavera decidono di cambiare e rinfrescare il proprio look partendo da un taglio di capelli. I tagli di capelli protagonisti per la primavera/estate 2017 saranno per eccellenza i tagli di capelli corti, sopra le orecchie. Si va dal pixie alla scodella, ma il più cool è in assoluto il doppio taglio. Il famoso “doppio taglio” non è altro che una tipologia di taglio per capelli che prevedere una netta distinzione tra le parte laterale della testa (rasata) e la parte superiore (con un lungo ciuffo). Per i capelli corti ciò di cui hai bisogno è una buona pasta modellante e via alla creazione del proprio look.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli lunghi e medi.

I capelli lunghi sono datati ma sono in molte a non riuscirsene a separate. Per loro consigliamo un buon integratore, così da averli sempre al top, forti e lucenti. E infine i tagli di capelli medi. Sono semplici da curare, non ingombrano e si asciugano in un paio di minuti. Ciò di cui hai bisogno è di un po’ di cura in più per mantenere lo styling.