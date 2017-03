Uomini e Donne, news ed anticipazioni: un particolare svelerebbe la possibile scelta di Luca Onestini

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco la possibile scelta di Luca Onestini. Particolare non di poco conto nel trono classico di “Uomini e Donne”. Durante un’esterna tra il tronista Luca Onestini e la corteggiatrice Soleil Sorgé molti telespettatori hanno notato un qualcosa di non poco importante tanto che potrebbe decretare una svolta nel programma di Maria De Filippi. Come riporta il sito Blastingnews, in tanti avrebbero sentito Luca sussurrare a Soiel “Ti amo”. Se così fosse la scelta della sexy bionda a discapito della corteggiatrice Giulia sarebbe presto fatta. Il tutto rimane però avvolto in un alone di mistero, per avere conferme c’è bisogno di attendere ma non molto.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’esterna bollente tra Luca e Soleil.

Luca Onestini è ormai prossimo alla scelta. Il tronista di Uomini e Donne è giunto alla fine del suo percorso e, già nella prossima registrazione, potrebbe fare la fatidica scelta. Il tronista continua ad uscire sia con Soleil Sorgè e Giulia Latini. Pur provando interesse per entrambe, tuttavia, sembra che i giochi siano ormai fatti. Il Vicolo delle news ha pubblicato la segnalazione di una lettrice che ha beccato Luca e Soleil in esterna a Cinecittà World. Stando a quanto raccontato dalla lettrice, Luca e Soleil erano molto uniti e presi l’uno dall’altra. I due, infatti, si sarebbero lasciati andare ad effusioni bollenti fino a scambiarsi un passionale bacio.