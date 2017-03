Acconciature capelli estate 2017: ecco le acconciature da sfoggiare in spiaggia per la prossima estate 2017

Acconciature capelli estate 2017: ecco come gestire i propri capelli in spiaggia. È ancora lontano il tempo di distendersi in spiaggia ma si può iniziare ad immaginare l’ambito momento e magari leggere qualche consiglio e tendenza di come portare i capelli in spiaggia per l’estate 2017. Code, trecce, chignon e top knot saranno da sempre le più gettonate. Facili da fare, stanno bene sia a chi ha i capelli lisci che ricci, e sono perfette sia in acqua che sotto l’ombrellone. Se non sono create in modo perfetto e ordinato è meglio, l’ effetto disordinato può risultare davvero chic. In spiaggia la comodità è tutto, ma guai a confonderla con la sciatteria. Con i capelli lunghi la coda di cavallo resta la soluzione più gettonata. Alta o bassa, super liscia, messy o riccia è perfetta sia in acqua che sotto il sole. Unico consiglio: non stringete troppo, per evitare di spezzare il capello, che sotto il sole tende a indebolirsi.

Acconciature capelli estate 2017: le trecce e gli chognon.

Bellissime anche le trecce, sia sui capelli lunghi che sui tagli medio-corti; sempre attuali chignon e top knot, il raccolto alto che piace anche ai ragazzi. Vietato essere precise, però. Meglio un raccolto leggermente spettinato. Fa subito vacanza.