Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017 di martedì 28 marzo 2017

Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi torna in diretta su Canale 5 per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017; il reality di Canale 5 è prossimo alla fine ed i concorrenti rimasti ufficialmente sull’Isola sono Malena, Giulio Base, Samantha De Grenet, Simone Susinna, Nancy Coppola e Raz Degan. I primi tre si trovano attualmente in nomination e la figura di Samantha è finita ultimamente al centro delle polemiche dopo che le è stato attribuito l’appellativo di calcolatrice. La maggior parte dei naufraghi si è infatti schierato dalla parte di Raz e solamente Giulio Base è rimasto dalla parte di Samantha.

Isola dei Famosi 2017: anticipazioni, il look di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi ha sempre indossato dei look molto semplici in black e white, resi unici da una cinta che le cingeva la vita. Anche nell’ultima puntata ha deciso di concentrare l’attenzione del look su una cinta voluminosa e dalla fibbia dorata, mentre l’abito era color carne, molto attillato e con le bretelline sottile. Cosa avrà deciso di indossare in questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017? Non ci resta che seguire la puntata in diretta su Canale 5.