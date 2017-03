Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 28 marzo 2017: un altro suicidio nelle carceri. Prosegue la lotta per l’amnistia di Rita Bernardini. Sulla sua pagina ufficiale Facebook, l’ex deputata denuncia un’altra tragedia avvenuta nelle carceri, stavolta a Roma: un altro suicidio, a dimostrare che la situazione delle carceri italiane deve cambiare. La Bernardini, su Facebook, ha scritto: “Un altro. È sempre di più l’anno dei suicidi in carcere. Senza un intervento deciso da parte dello Stato raggiungeremo il record dei suicidi del pre-sentenza Torreggiani”. Stavolta a togliersi la vita al Regina Coeli è un uomo di origini bosniache in attesa di giudizio per tentato omicidio. L’uomo, recentemente, aveva ricevuto una notizia terribile, di quelle che non si dovrebbero mai ricevere: la figlia, di appena un anno, è morta, e l’uomo è riuscito solo a darle un ultimo bacio prima di tornare in carcere. La direzione del Regina Coeli sapeva del terribile evento, e aveva disposto il trasferimento del detenuto in un reparto in cui i detenuti vengono sottoposti a controlli più rigidi con ispezioni ogni 15 minuti. Ed infatti ciò che si temeva è avvenuto: quel padre disperato è andato in bagno e si è impiccato.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 28 marzo 2017: le parole del Garante dei detenuti del Lazio.

Questo del suicidio dell’uomo bosniaco non è, purtroppo, un caso isolato: sempre al Regina Coeli il 23 febbraio anche un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita impiccandosi, e si trovava nello stesso reparto del padre bosniaco. Il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia ha commentato questi terribili eventi: “È una nuova tragedia che si ripete nel giro di poche settimane. Non conosco nel dettaglio quest’ultimo caso ma forse bisognerebbe fare più attenzione alla misura cautelare del carcere”. I due uomini si trovavano “in un’area che contiene 170 detenuti con un solo agente a vigilare”.