Caterina Balivo, le ultime news gossip 28 marzo 2017

Caterina Balivo: presto in casa arriverà una femminuccia. Caterina Balivo diventerà mamma per la seconda volta. Dichiarò di essere in dolce attesa durate il programma pomeridiano di cui è la conduttrice, Detto Fatto e subito ebbe dei fiori in dono dalla “sua spalla” Giovanni Ciacci. Mamma già di un maschietto Guido Alberto, stavolta la conduttrice 37enne aspetta una femminuccia dal marito Guido Maria Brera, lui padre di già altri due bambini avuti dal precedente matrimonio. Ecco quanto ha dichiarato al settimanale ‘Io Donna’: “La maternità è una gioia, non una malattia invalidante, è un cammino che incominci insieme a un altro essere, che ti porti in grembo per qualche mese. Aspettare un figlio non è scontato, io sono fortunata ma ci sono tante donne che non ce la fanno a restare incinte. E soffrono. Per questo non voglio essere di peso agli altri”.

Caterina Balivo: “Mio marito ha cambiato la prospettiva della mia vita”.

Per quanto riguarda il marito ecco quanto ha dichiarato: “I nostri due ego fanno parecchio a botte, ma vi dirò che il mio soccombe prima, perché lui è una persona rara. Non avevo mai pensato di sposarmi né di avere figli, ero semmai una grande viaggiatrice. Poi Guido che aveva già due figli mi ha fatto capire a quante cose bellissime stavo rinunciando. Credo comunque che una donna possa avere una bella vita anche senza figli, e lo dico io che adesso aspetto un bambino. Una donna non si completa con la maternità, ma si completa con un amore”, ha concluso la Balivo.