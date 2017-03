Eliminato Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 di oggi 28 marzo 2017 è Samantha De Grenet

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: la finale si avvicina… Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 ha inizio. Oramai si è ad un passo dalla finale, e cresce l’attesa per scoprire chi tra Malena, Giulio e Samantha è l’eliminato di questa sera. Gli equilibri tra i naufraghi si sono totalmente modificati nel corso delle ultime due settimane, e gli “intoccabili” Giulio e Samantha sono finiti entrambi in nomination, epressione questa di un gruppo che non crede più nella sincerità dei due: Giulio e Samantha, infatti, si sono dimostrati molto calcolatori: tutte le loro azioni, secondo alcuni naufraghi, corrispondevano ad azioni ben precise per arrivare in finale. In nomination va anche Malena: l’attrice pugliese è stata nominata da Giulio e Samantha perché considerata più debole di Nancy al televoto.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Samantha è l’eliminata di questa sera!

Alessia Marcuzzi, dopo diverse emozioni regalate dalla puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 di stasera, 28 marzo 2017, rivela il nome del primo naufrago salvo tra i nominati della settimana: è Malena. A salvarsi è anche Giulio, mentre Samantha De Grenet è eliminata con il 72% dei voti.