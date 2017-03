Isola dei Famosi 2017: anticipazioni e diretta della puntata di martedì 28 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni e diretta. Martedì 28 marzo 2017 andrò in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in onda in prima serata su Canale 5 con la consueta conduzione di Alessia Marcuzzi. Siamo oramai arrivati alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017 ed i naufraghi rimasti sono pochissimi. Sull’Isola vera e propria ci sono il leader indiscusso Raz Degan, probabile vincitore di questa edizione, Samantha De Grenet, Malena, Giulio Base, Simone Susinna e Nancy Coppola, mentre in isolamento sull’Isola primitiva Moreno ed Eva Grimaldi. Gli equilibri sull’Isola cominciano ad essere sempre più a rischio, soprattutto dopo la puntata andata in onda la settimana scorsa; la maggior parte dei naufraghi si è infatti schierata dalla parte di Raz, ritenuto vittima di alcuni meccanismi di Samantha e Giulia Calcaterra.

L’Isola dei Famosi 2017 torna questa sera con una nuova diretta in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. La nomination di questa settimana vede al televoto Giulio Base, Samantha De Grenet e Malena; l’eliminato di questa settimana avrà la possibilità di andare sull’Isola primitiva proprio come Moreno ed Eva; proprio la Grimaldi aveva detto parlando senza microfono che sarebbe uscita nella serata di martedì 28 marzo 2017, quindi quello che tutti si stanno domandando è se ciò avverrà realmente.