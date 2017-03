Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi 28 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 28 marzo 2017: Nancy e Simone sono premiati con un pollo. Grande sopresa all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 per due naufraghi: un messaggio comunica che Nancy Coppola e Simone Susinna devono raggiungere il Totem della Tentazione entro quindici minuti. Giunti al Totetm, i due trovano un cesto con un messaggio: all’interno del cesto c’è un pollo arrosto con patate: Nancy e Simone possono mangiarlo subito, nei pressi del Totem senza portarlo e quindi senza dividerlo con gli altri naufraghi, oppure possono scegliere di scambiare il pollo con sei piccoli tramezzini da dividere con gli altri. Simone e Nancy scelgono di mangiare il pollo. L’unica persona con cui Nancy vorrebbe dividere il lauto pasto è l’amica Malena, e lo confida a Simone. I due naufraghi tornano alla base. La scelta di non condividere la ricompensa con gli altri è compresa da Raz, che è felice per Nancy e Simone e sceglie di premiare l’esclusa Malena, donandole un pesce. Samantha, invece, non comprende la scelta dei due naufraghi.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 28 marzo 2017: nuova prova ricompensa.

Samantha è molto triste della situazione che si è creata, e Giulio prova a consolarla recitando Ungaretti. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, intanto, arrivano le maglie per la nuova prova ricompensa: oggi devono cimentarsi in una prova individuale e devono cercare di prendere al volo un cilindro sparato.