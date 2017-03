La prova del cuoco: anticipazioni e ricette di martedì 28 marzo 2017

La prova del cuoco, anticipazioni e ricette. Oggi martedì 28 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 11.50 con la conduzione di Antonella Clerici. Come ogni giorno gli ospiti ed i cuochi in studio saranno numerosissimi, per proporci tante facili ricette da riprodurre a casa. Secondo le ultime anticipazioni su La prova del cuoco continuerà anche oggi la sfida tra i cuochi, che vede lo sfidarsi di due regioni italiane. A vincere la prima sfida tra il pomodoro rosso ed il peperone verde è stato il pomodoro. Aspettiamo l’inizio della puntata de La prova del cuoco per scoprire quali saranno le ricette realizzate oggi.

La prova del cuoco: le ricette di oggi e la sfida dei cuochi.

In occasione di questa puntata de La prova del cuoco Antonella Clerici ha deciso di indossare una maglia nera stampata abbinata ad un paio di jeans, mentre i capelli sono stati legati in una bella treccia. Tra le ricette proposte oggi dei fantastici paccheri su una crema di cime di rape con polvere di cozze e bottarga. Anna Moroni ci propone oggi un buonissimo dessert, una torta di ricotta e caffè.