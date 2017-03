Moda Primavera Estate 2017, i nuovi gioielli firmati Pietro Ferrante

Moda Primavera Estate 2017: primavera nell’aria! L’attesa primavera 2017 è finalmente giunta, e ha portato con sé mille i mille colori dei fiori. La gioia, la gaiezza e le tinte primaverili influenzano da sempre la moda, che in questa stagione si riempe di colorate sfumature non solo negli abiti ma anche negli accessori. A “sbocciare” sui nuovissimi gioielli in argento della linea Novecentoventicique firmata dall’eclettico e avanguardista designer Pietro Ferrante sono, invece, iconiche borchie.

Moda Primavera Estate 2017, i gioielli primaverili firmati Pietro Ferrante.

Tantissime, minuscole e dalla forma tondeggiante, che ritroviamo su anelli bombati o a fascia, collane e portachiavi, spiccatamente rock e allo stesso tempo “so stylish”, protagonisti di maxi rings basic, con cuore sacro o àncore in 3d, declinati anche in versione necklace e keyring. Tutti autentici, unisex e caratterizzati da una vibrante texture che li rende irresistibili e adatti ad ogni outfit. Piccole e preziose sculture da indossare, interamente hand-made in Italy, in grado di regalare un tocco strong alla stagione e illuminare con originalità le mise più disparate: dalle più casual a quelle estremamente eleganti.