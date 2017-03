Moda primavera/estate 2017: gli abiti più trendy e di tendenza per la nuova stagione

Moda primavera/estate 2017: gli abiti must have per la primavera estate 2017. Ci siamo oramai addentrati nel pieno della primavera 2017 e vediamo quali saranno gli abiti più trendy per la bella stagione. È tempo di lasciare i capi pesanti e dai colori scuri alle spalle per vestire con abiti dai tessiti leggeri e colori brillanti.Romantici, femminili, giocosi. In quanto a vestiti eleganti, gli abiti per la primavera estate 2017 sono un trionfo di stampe floreali, pattern geometrici, contrasti di stile. Si impreziosiscono di applicazioni, scollature, trasparenze, tagli corti e un pizzico di ironia. I vestiti monospalla, che, assieme ai vestiti trasparenti e agli abiti plissettati, saranno quelli più alla moda per la bella stagione. Gli abiti mono sleeve si rinnovano rispetto ai modelli dell’estate del 2016 nelle silhouettes e diventano sempre più elaborati e ricercati.

Moda primavera/estate 2017: gli abiti monospalla.

Una manica no, da lasciare la spalla scoperta, e l’altra sarà decorata di ruches, a pallonicino o con trasparenze. Maxi fiori decoreranno le stoffe mentre gonne plissettate creeranno movimento in questa primavera/estate 2017 ci sarà l’imbarazzo della scelta.