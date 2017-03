Riforma pensioni, oggi 28 marzo 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape ed Inps

Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le pensioni nella Pubblica Amministrazione ed il blocco del turnover sono state argomento di un’analisi della Uil. Le rilevazioni statistiche pubblicate dall’Aran sull’età media dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono state l’occasione per il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo di osservare come l’invecchiamento degli occupati della Pubblica Amministrazione sia l’ovvio risultato degli anni di blocco del turn over. “Un blocco che non ha fatto null’altro che allargare le maglie del precariato, come unica risposta possibile per una corretta gestione delle amministrazioni stesse”, ha sottolineato Foccillo.

“È per questo motivo”, ha aggiunto, “che con l’accordo del 30 novembre scorso abbiamo voluto impegnare il Governo a porre un freno al fenomeno del precariato avviando un percorso di stabilizzazione degli addetti coinvolti, riaprendo, di conseguenza, le porte della P.A. attraverso la facoltà loro riconosciuta – nello schema di decreto del nuovo Testo unico del Pubblico Impiego – di bandire nuovi concorsi”. Focillo ha poi sottolineato:”La Uil, a tal fine, nonostante valuti positivamente il percorso di riduzione del ricorso agli strumenti di flessibilità intrapreso, continuerà, in questi mesi di esame delle aule parlamentari, ad avanzare le sue proposte tese ad arginare il problema della precarietà, con l’obiettivo di stabilizzare tanti giovani che prestano la propria professionalità nelle diverse amministrazioni pubbliche, ma senza la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato. È dalla lotta al precariato, ormai patologico, che bisogna ripartire per abbassare la media generazionale dei pubblici dipendenti”.

“Ma non basta!”, ha aggiunto il sindacalista. “Oltre allo sblocco del turn over, consentito finalmente dalla riapertura delle assunzioni nella pubblica amministrazione, è necessario agevolare ai dipendenti pubblici l’accesso alla pensione permettendo così un normale scambio generazionale degli impiegati della P.A. Questi due sono gli unici antidoti per risolvere il problema dell’età e costituirebbero anche un risparmio per le amministrazioni stesse”, ha concluso.

Pensioni, Inps. I nuovi servizi dell’Istituto previdenziale.

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo portale dell’Inps che sarà in rete la prossima settimana. Il nuovo portale cambia l’approccio: da “servizio centrico” a “utente centrico”. Un portale più immediato che parte dai bisogni e dai feedback espressi dai cittadini.In home page sono poste in primo piano le notizie più rilevanti, lo stream dei canali social dell’Istituto, le card dei contenuti più condivisi, cliccati e cercati.L’utente è guidato dalle nuove classificazioni per categorie di utenza e temi, oltre a poter contare su strumenti di ricerca dedicati per l’accesso diretto ai servizi da utilizzare per richiedere le prestazioni. MyINPS è l’area personalizzata e personalizzabile dall’utente, nella quale salvare pagine di interesse, percorsi di navigazione, ricevere avvisi e notifiche. Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha spiegato che il sito dell’istituto ha circa un milione e 600 mila visite uniche al giorno e 15 milioni di pagine visitate al giorno, con picchi di 30 milioni. “Il trasloco è impegnativo e complesso. Qualche disfunzione ci può essere, ma tra una settimana il nuovo portale sarà online”, ha affermato.

Pensioni anticipate, Ape. I servizi dell’Inps

L’Inps giocherà un ruolo fondamentale nella fase applicativa dello strumento per le pensioni anticipate introdotte con legge di Bilancio 2017, ossia l’anticipo pensionistico (Ape). L’ente previdenziale introdurrà sul proprio portale dei simulatori ’per aiutare i cittadini “a capire che cosa comporta la scelta dell’Ape e poter quindi fare scelte consapevoli”, ha precisato Boeri.