Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli lunghi dall’effetto beach waves

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Paris Hilton. I tagli di capelli lunghi e mossi, oltre ad essere praticissimi, saranno il must di questa nuova stagione che è alle porte. I tagli di capelli mossi possono sposarsi con capelli lunghi, medi e corti, la lunghezza non fa differenza ma se amate i tagli di capelli mossi e lunghi, non abbiate paura: i capelli lunghi con una sapiente aggiunta di movimento, saranno sensuali e glamour. Sfoggiateli con le code di cavallo, con le trecce ma anche, perché no, sciolti e naturali. Saranno semplicemente bellissimi. Anche l’ effetto ottenuto con l’ asciugamento dei capelli al sole, il cosiddetto “beach waves” sarà di sicuro effetto. È questo il taglio di capelli scelto da Paris Hilton, dove alla sua chioma lunga e blond, con un effetto naturale che crea movimento, ha aggiunto una coroncina di fiori. Un look davvero chic e glamour al tempo stesso, come di benvenuto alla bella stagione.

Paris Hilton: ecco l’uomo della sua vita.

Paris Hilton sta vivendo una felice storia d’amore insieme all’attore 31enne Chris Zylka dichiarando di quanto lui sia importante per lei. Lui è l’uomo giusto per lei e mentre si apprestava a prendere un aereo per Miami, a Paris è stato chiesto se Chris fosse ‘quello giusto’: “Continuate a seguirmi e vedrete”, questo ha dichiarato la 36enne ereditiera a un cameraman del sito TMZ che la stava riprendendo all’aeroporto di Los Angeles. Inoltre per quanto riguarda la sua carriera ha dichiarato: “Voglio essere conosciuta come una donna in carriera, un’imprenditrice. Non voglio essere conosciuta come una star dei reality. Non mi piace il modo in cui suona…”. Paris Hilton è stata protagonista del famoso show ‘The Simple Life’ insieme a Nicole Ritchie.