Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un’importante novità negli studi Mediaset

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una novità in arrivo. Nel programma di Uomini e Donne si assisterà alla messa in onda di un’altra puntata speciale mercoledì 29 marzo 2017. I telespettatori non assisteranno alla consueta messa in onda del trono over ma verrà trasmessa una puntata diversa dal solito in cui tutti i protagonisti del programma parteciperanno ad un quiz. Gli uomini e le donne della trasmissione formeranno due squadre e gareggeranno contro. Al timone di questa puntata speciale ci sarà Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, se ne vedranno delle belle.

Uomini e Donne , le ultime news e anticipazioni: Gemma non demorde.

In un’esterna vedremo poi di nuovo insieme Gemma e Marco. La dama torinese sfiderà il suo coraggio e insisterà con lui, provando a baciarlo nonostante i suoi rifiuti. Per Gemma il cavaliere Marco deve essere solo un po’ spronato ma la speranza di Gemma dura poco. Passeggiando nella capitale sulle note di “Roma nun fa’ la stupida”, lui ammette che se Gemma fosse stata come è ora, le cose sarebbero andate diversamente ma non avendo più gli stessi stimoli di prima, il rapporto non funzionerebbe. Negli studi di Uomini e Donne il confronto riprende e nonostante la negatività inferta da Tina e il rifiuto del cavaliere la dama non sembra intenzionata a mollare la presa: balla con lui e sostiene di non avere aspettative particolari contrariamente a quello che pensano gli altri. E quando Cristina ricorda che appena un mese fa, Gemma ha scritto una lettera carica di emozioni e sentimenti a Giorgio prendendo in giro tutti, soprattutto se stessa, Gemma, a sorpresa, confessa che con Giorgio non ci tornerebbe anche se fosse lui a fare il primo passo. Non tutti sembrano convinti di tali dichiarazioni.