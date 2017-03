Amnistia e carceri: gli aggiornamenti al 29 marzo 2017

Mancano poco meno di tre settimane all’attesa marcia per l’Amnistia organizzata dal Partito Radicale per il giorno di Pasqua. La mobilitazione, con cui si vuole ribadire la necessità di un’amnistia per chiedere giustizia e legalità rispetto alle spinose situazioni delle carceri italiane, partirà dal carcere di Regina Coeli e arriverà in Piazza San Pietro. Sono tanti, infatti, i gravi problemi con cui i detenuti devono fare i conti ogni giorno: celle fatiscenti e insalubrità delle strutture, scarsa assistenza sanitaria, mancanza di programmi di di studio o di lavoro, difficile accesso alle pene alternative, grande difficoltà a mantenere i rapporti con la famiglia.

Amnistia e carceri, il punto al 29 marzo 2017: il lavoro sulla Costituzione nella Casa Circondariale di Trento.

Nella Casa Circondariale di Trento dal dal 6 marzo al 22 maggio si svolgono 15 incontri in cui si commenta lo scopo rieducativo della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione italiana. Carlo Casonato, il responsabile del progetto, spiega che l’obiettivo è lavorare sulla Costituzione “per aumentare la consapevolezza dei detenuti, alla loro uscita. Cerchiamo di instaurare un dialogo a più voci centrato su alcuni principi costituzionali che possono concretamente servire da strumenti di emancipazione e integrazione nella vita fuori e dentro il carcere”. Si tratta di un interessante percorso fatto con i detenuti, da cui ne esce un’immagine del diritto e della Costituzione non sempre positiva. “I carcerati”, spiega Casonato, “hanno avuto esperienze più tristi e tragiche. Noi docenti prendiamo coscienza della realtà dura del carcere e ci misuriamo con una diversa idea del diritto”.

Amnistia e carceri, il punto al 29 marzo 2017: il ruolo del Garante.

Quando si condanna al carcere una persona, la si prima della libertà. È dunque necessario controllare l’assenza di abusi, e ad occuparsi di ciò è il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute. Si tratta di un’autorità collegiale istituita nel 2013 il cui presidente è Mauro Palma. Sia Palma che i due componenti Daniela De Robert e Emilia Rossi sono stati nominati nel 2016 dal Presidente della Repubblica. I membri dell’organo hanno una carica che dura 5 anni e non è rinnovabile. Tra i loro compiti vi è quello di accedere alle strutture, ai documenti e possono intervenire anche in strutture sanitarie in cui la degenza sia “obbligata”.

Il Garante raccoglie reclami e segnalazioni, e ha emanato una relazione in cui appaiono tutte le ombre e le criticità delle carceri italiane.