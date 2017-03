Anticipazioni Beautiful, le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017: Eric e Quinn contro tutti!

Anticipazioni Beautiful, le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017 «Brooke tra due fuochi» Eccoci di nuovo al consueto appuntamento settimanale con le trame delle puntate dell’edizione italian di The Bold And The Beautiful. Che cosa ci riservano le anticipazioni degli episodi in onda come sempre su Canale 5 alle 13:40 da lunedì 3 a sabato 8 aprile 2017? Secondo le anticipazioni di Beautiful sarà Broo keLogan ad avere un ruolo preponderante nelle prime puntate della settimana. La donna si trova tra due fuochi perché da un lato Bill vuole sposarla subito e si dichiara già pronto a partire con lei in viaggio di nozze.

«…Ma R.J. fa il tifo per Ridge!» Anticipazioni Beautiful, le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017

Ma secondo le anticipazioni di Beautiful, R.J. è contrario al connubio, e lo dice chiaro alla madre. Brooke, per non scontentare il figlio, rinvia il matrimonio, e spiega a Bill che, pur amandolo, preferisce attendere che R.J. sia pronto. R.J. però rivela a Thomas e Steffy che è convinto che sua madre tornerà insieme a Ridge! Intanto Steffy teme per l’esito del piano contro Quinn mentre Ridge riceve l’invito alle nozze di Eric con Quinn Fuller!

«Le nozze del patriarca» Anticipazioni Beautiful, le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017

Le anticipazioni di Beautiful dicono infatti che il patriarca è intenzionato a sposare la Fuller da lì a pochi giorni e i Forrester sono tutti scioccati da questa decisione. Così, si rivolgono a Eric per fargli fare un passo indietro ma senza successo. Torna anche Felicia che però non riesce ad ottenere il successo sperato e alla fine decide di presenziare al matrimonio insieme a Thorne. Wyatt affronta la madre e le dice che non prenderà parte alle nozze, reputando folle il suo proposito di unire la sua vita a quella di Eric. Alla fine, Ridge, Rick e co. convincono Pam, Thorne, Felicia e gli altri a non recarsi a villa Forrester per la cerimonia. Inizia la cerimonia nuziale a cui prende parte solo Ivy ma Quinn, vedendo che i Forrester non sono vicini al padre in quel momento, decide di interrompere la celebrazione