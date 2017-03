Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017: Hernan ama Camila, Rafaela odia Emilia!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017 – «Machiavelliche macchinazioni!» Il Segreto ritorna anche questa settimana con le nuove appassionanti anticipazioni basate sul!le trame delle puntate in onda da lunedì 3 aprile a sabato 8 aprile 2017: gli amori più o meno difficili (o addirittura impossibili) e le machiavelliche macchinazioni ci terranno ancora e sempre sul filo del rasoio! Hernando, che nel frattempo ha preso il morbillo – che spessissimo a quei tempi era mortale! – dopo esser stato tra la vita e la morte, si salva grazie all’abilità e all’abnegazione di Lucas.

«L’odio di Rafaela» – Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2017

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che le circostanze attraverso le quali ha avuto salva la vita, creano un cambio in Hernando, che inizia così ad essere meno brusco e più gentile con Camila, al punto che fra di loro ci sarà posto anche per la passione! Nel frattempo Rafaela – l’ambigua manipolatrice e ricattatrice di Matías – legata alla fazione terroristica degli anarchici, sfoga tutta la sua rabbia e il suo odio su Emilia, legandola a una sedia insieme a una bomba pronta a esplodere!

«In arrivo atmosfere al calor bianco!» Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana da lunedì 3 a sabato 8 aprile 2017

E quindi le anticipazioni de Il Segreto annunciano momenti di tensione estrema, incandescenze al calor bianco! Accadrà infatti che Alfonso intervenga sulla scena del sequestro e della terribile minaccia, dichiarando che si farà saltare in aria insieme alla Ulloa: non può sopportare infatti di vivere senza di lei al suo fianco… Frattanto le anticipazioni annunciano anche che Francisca, terrorizzata dalla minaccia terroristica, tenta un abboccamento con Severo per parlargli di una possibile tregua, se non addirittura un’alleanza, fra di loro contro il comune nemico! Il Segreto va in onda in prima serata il mercoledì alle 21:20 in poi (non più la domenica!), dal lunedì al venerdì alle 16:30 dopo Uomini e Donne e la striscia pomeridiana dedicata all’Isola dei Famosi, il sabato alle 15:20 prima di Verissimo.