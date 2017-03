Colorazione capelli primavera estate 2017: ecco tutte le nuance del momento

Colorazione capelli primavera/estate 2017: il look di Clio Make Up. Le ultime tendenza in tema di colorazione per capelli primavera/estate 2017 vanno dai biondi al tiger eye che si mescolano al colore star del momento, il rosso rame, per creare nuove nuance: come il peach al Bborange, il pumpkin spice al caramel . Se da sempre le donne dai capelli rossi hanno un fascino particolare ora è l’arancio-rame a diventare la sfumatura di riferimento dell’hairstyle. Tutte le tendenze colore di questa primavera estate 2017 vengono infatti dalla fusione del rosso rame con una base più o meno bionda. La mania del tiger eye non è finita ma al mix di miele, caramello e castano si è aggiunta una punta di rosso per dare vita a una nuova gamma di colori: quando il biondo più chiaro si miscela all’arancione si crea il cosiddetto blorange (blonde + orange), anche chiamato peach hair, una versione più aranciata e chiara del rose gold. Quando l’arancione prevale la nuance diventa pumpkin spice, mentre quando la base è più scura l’effetto pesca diventa più un effetto ciliegia, trasformandosi in chocolate mauve o cherry bombre. Anche Clio Make Up, l’esperta di beauty più seguita d’Italia, ne è stata contagiata, sfoggiando un arancio-rame ma con un effetto shiatsu con base scura, su un taglio medio-lungo con movimento nella parte finale del capello.

Clio Make up: dopo un aborto spontaneo è nuovamente in dolce attesa.

Un look davvero chic per la futura mamma. Clio Zammatteo, questo il suo vero nome, aspetta una femminuccia, ecco quanto dichiara: “Sto aspettando una piccola Clio Make Up. Sono alla 21esima settimana. Sono già a metà percorso. Ho aspettato un po’ perché volevo essere più sicura. A luglio ci sarà una piccolina che riempirà ancora di più le nostre giornate. Sto già pensando di farla lavorare su YouTube a 6 o 7 anni. Sto scherzando!”. Una lieta novella dopo un aborto spontaneo: “E’ passato quasi un anno prima di riuscirci di nuovo”.