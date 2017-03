Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 29 marzo 2017: moda, cucina, tagli capelli

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 29 marzo 2017:moda. Detto Fatto torna oggi con una puntata ridotta a causa del collegamento dalla Camera dei Deputati. Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in studio con un look casual molto grazioso. La conduttrice ha deciso di indossare una mini gonna in denim con profilo sfrangiato ed una blusa plissettata che le scivola morbida lungo il corpo. A completare il look sono delle graziose décolleté con stampa floreale. Caterina presenta il primo tutorial della giornata: Fabrizio Crispino propone dei nuovi, meravigliosi abiti senza ago e filo, e stavolta si ispira a Christina Aguilera. Fabrizio ripropone un abito indossato dalla cantante total black, e crea un bellissimo abito black and white per la sua musa quotidiana.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 29 marzo 2017: cucina.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina: Monica Micheli propone un piatto afrodisiaco. Ciò che occorre è del riso venere, dei gamberoni, del brandy e del lime, per un risultato davvero sorprendente! Stefano Bonomi propone un nuovo taglio di capelli per la sua ospite, che somiglia molto a Miley Cyrus. Stefano propone un carrè mosso, e la simoglianza è davvero impressionante.