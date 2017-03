Huawei P10 e P10 Plus: la presentazione in Italia con uno show esclusivo

Huawei P10 e P10 Plus protagonisti di un co-creation show a Milano. Ieri sera Huawei P10 e P10 Plus sono stati protagonisti di uno spettacolo esclusivo al Teatro Vetra di Milano. Huawei, per presentare tutte le possibilità suoi nuovi device, ha offerto uno spettacolo unico, nato dalla co-creation di artisti e performers di fama internazionale, che per la prima volta si sono confrontati ed esibiti insieme, dando vita ad uno show imperdibile di fotografia, ritratto e performance musicali. L’evento, presentato da Carolina di Domenico, ha visto la partecipazione di più di 700 persone e diverse personalità del mondo della musica, del business e dello sport, tra cui il centrocampista della Nazionale Claudio Marchisio, le cantanti Levante, Baby K e molti volti dello spettacolo tra cui Alex Belli, la ginnasta Carlotta Ferlito e Vincenzo Nibali, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia. Alex Neri, direttore artistico della serata, ha coinvolto in maniera inedita Dan Black dei Planet Funk, Samuel, Saturnino e Joan Thiele, in un set design reso innovativo grazie alla creazione di due torri sovrastate da enormi maschere rese ancor più suggestive con la tecnica del face morphing; i ritratti personali degli artisti, degli utenti e degli ospiti della serata, caricati sulla piattaforma scattopositvo.makeitpossible.me, hanno così dato vita ad una performance unica e irripetibile.

Huawei P10 e P10 Plus: le caratteristiche vincenti della fotocamera.

I nuovi device della serie P10 sono i soli in grado di catturare il proprio ed unico ritratto personale, con i 190 punti che compongono la propria particolare identità visiva. La dual- camera, realizzata in collaborazione con Leica, è stata infatti progettata per offrire agli utenti la possibilità di esplorare un’intera gamma di modalità per il ritratto fotografico.

La funzionalità di rilevamento del viso con 190 punti diversi permette di attivare le modalità di illuminazione dinamica e di valorizzazione del ritratto, mentre l’effetto bokeh naturale crea colori più nitidi, elegantemente sfocati sullo sfondo e chiari e vividi in primo piano, permettendo di ottenere risultati professionali, come in uno studio fotografico. Con un sensore RGB da 12 megapixel, un sensore in bianco e nero da 20 megapixel e algoritmi di fusione avanzati, Huawei P10 e Huawei P10 Plus offrono funzionalità tecniche e artistiche di livello superiore per la fotografia da smartphone. Le funzionalità ritratto sono inoltre disponibili anche con la fotocamera frontale da 8 megapixel, che garantisce selfie eccezionali.

“Gli smartphone sono ormai lo strumento principale con cui le persone raccontano ciò che sono e quello che vivono, in particolare utilizzando l’incredibile forza espressiva delle immagini”, ha commentato ha dichiarato James Zou, General Manager Huawei Consumer Business Group Huawei Italia. “I nuovi flagship sono pensati per offrire ai nostri utenti sempre di più, dando loro la possibilità di esprimere al meglio la propria creatività e di presentarsi al mondo nel proprio personale ed unico modo, creando un vero e proprio ritratto di se stessi”.

Huawei P10 sarà disponibile a partire dal 30 Marzo nei colori Prestige Gold, Graphite Blacke Mystic Silver ad un prezzo consigliato di € 679,90, mentre Huawei P10 Plus sarà disponibile a partire dal 15 Aprile nei colori Graphite Black e Mystic Silver ad un prezzo consigliato di € 829,90.