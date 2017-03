Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 29 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le news al 29 marzo 2017: l’eliminazione di Samantha De Grenet. I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 riposano dopo la puntata serale di ieri, 28 marzo 2017. Alcune settimane fa questo risultato sarebbe stato inaspettato, ma negli ultimi giorni il consenso dei naufraghi e del pubblico nei confronti di Samantha De Grenet è sceso, quindi l’eliminazione di ieri non ha portato sconcerto. Samantha ha deciso di tornare a casa, rifiutando la possibilità di rimettersi in gioco proseguendo la sua avventura sull’Isola dei Primitivi con Moreno ed Eva Grimaldi.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 29 marzo 2017: come cambieranno le dinamiche del gruppo?

A giocarsela all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 sono dunque rimasti in cinque: Nancy, Malena, Simone, Giulio e Raz. E ci sarà un “ripescato” tra Eva e Moreno.Le dinamiche si fanno sempre più avvincenti. Nei prossimi giorni vedremo come si comporterà Giulio Base senza l’amica e alleata Samantha, e vedremo anche gli altri naufraghi come interagiranno tra di loro senza colei che è stata più volte considerata una manipolatrice. Questo e tanto altro ancora nel prossimo daytime!