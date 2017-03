Isola dei Famosi 2017, il racconto e le emozioni della serata di ieri, 28 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il raccondo della puntata di ieri: la prova – specchio. Si è conclusa ieri una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Alessia Marcuzzi si collega con i naufraghi, che hanno avuto una settimana non semplicissima: Samantha e Giulio hanno perso l’egemonia, Simone ha stretto amicizia con Raz mentre nancy e Malena, deluse dal comportamento di Samantha e di GIulio, che credevano amici, si rendono conto che adesso il gioco non è di squadra ma individuale. Sull’Isola dei Primitivi Moreno ed Eva appaiono sereni, nonostante qualche piccolo screzio avuto in settimana. I due mandano affettuosi augudi ad Imma Battaglia per il suo compleanno. I naufraghi devono affrontare la prova – specchio: non vedono la propria immagine da quasi due mesi e la sopresa è davvero grande. Tutti hanno perso molti chili, e qualcuno quasi non si riconsoce.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il raccondo della puntata di ieri: Samantha eliminata.

Ben presto Alessia Marcuzzi rivela il nome del primo naufrago in nomination che si salva: si tratta di Malena. L’attrice è molto felice: “Ringrazio l’Isola, il pubblico dell’Isola, che m’ha permesso di far vedere che sotto una ragazza che fa questo lavoro c’è un cuore”. A salvarsi è anche Giulio, mentre Samantha viene eliminata con il 72% dei voti. La showgirl raggiunge Eva e Moreno sull’Isola dei Primitivi e li aiuta a superare la prova Ricompensa, ma decide di non rimanere sull’Isola: “Voglio tornare a casa”, afferma convinta.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il raccondo della puntata di ieri: Raz e Giulio eliminati.

Arriva, all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il momento delle nomination. A sfidarsi al televoto saranno il naufrago più votato dal gruppo e quello scelto dal leader. Nancy e Malena nominano Raz, Giulio nomina Malena perché dice che ha tradito il gruppo, mentre Raz nomina Nancy. Ad andare al televoto sono, dunque, Raz e Giulio, nominato da Simone che è il leader di questa settimana.