Isola dei Famosi 2017: le dure dichiarazioni di Giacomo Urtis nei confronti di Moreno e Samantha De Grenet…

Isola dei Famosi 2017: le dure dichiarazioni di Giacomo Urtis su Moreno. Giacomo Urtis, medico estetico era tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017, ormai eliminato da opinioni sui suoi ex compagni di avventura, non del tutto pacifiche soprattutto sul rapper Moreno, ma difende Raz, ecco quanto dichiara durante un’intervista al programma radiofonico “Non succederà più”:”Moreno vuole vincere a tutti i costi. Lui è abituato a vincere, ha vinto Amici e, quindi, vuole vincere anche l’Isola. Però vuole vincere, facendo i complottini. Moreno metteva zizzania, è un po’ perfido. Non è cattivo però è falso. L’offesa di Raz Degan alla moglie di Ceccherini? Raz non è il tipo che dice quelle cose. In queste puntate, non è mai uscita una volgarità da lui”.

Isola dei Famosi 2017: “Samantha De Grenet? La più falsa di tutti”.

Giacomo Urtis ha qualcosa da dire anche su t, definita ‘la più falsa’, ecco quanto dichiara:”La De Grenet è un’altra che vuole vincere a tutti i costi. E’ la persona più falsa dell’Isola. La De Grenet fa credere che non è una calcolatrice. Lei usa Giulio Base per lavorare sulle menti. Lui riporta tutto a Samantha. Mi ha fatto una cattiva impressione più di tutti”.