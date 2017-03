La prova del cuoco: anticipazioni della puntata del 29 Marzo 2017

La prova del cuoco: la puntata del 29 Marzo 2017. Lo show culinario de La prova del cuoco andrà in onda con una nuova puntata oggi 29 Marzo 2017 su Rai 1 a partire dalle ore 11.50, alla cui conduzione vedremo l’allegra Antonella Clerici. Come ogni giorno ci saranno vari ospiti e cuochi che realizzeranno invitanti ricette, mostrando la preparazione passo per passo, così da permettere la realizzazione anche a chi segue da casa. In attesa della anticipazioni della giornata di oggi ricordiamo che ieri abbiamo assistito alla realizzazione di fantastici paccheri su una crema di cime di rape con polvere di cozze e bottarga. Anna Moroni ci ha proposto il dessert: una torta di ricotta e caffè.

La prova dei cuochi: la sfida di ieri 28 Marzo 2017 vede vincitrice la squadra rossa.

Nella puntata di ieri per la sfida dei cuochi la squadra verde ha proposto dei ravioli al sampietro con un freschissimo sugo al pomodoro, mentre per secondo un filetto di sampietro al sale su un letto di fagiolini. La squadra del pomodoro rosso ha invece realizzato delle gustosissime tagliatelle funghi e fontina, mentre per secondo un filetto con riduzione alla senape. La squadra vincitrice è stata quella del pomodoro rosso.